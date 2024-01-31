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Счетная палата назвала масштаб нарушений при исполнении бюджета в 2023 году

И.о. главы Счетной палаты Изотова: нарушения на ₽2 трлн выявлены в 2023 году

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Счетная палата РФ обнаружила многочисленные нарушения в использовании государственных финансов в уходящем году. Об этом сообщает телеканал RTVI со ссылкой на слова исполняющей обязанности главы ведомства Галины Изотовой.

По данным чиновницы, сумма выявленных в 2023 году нарушений превысила 2 триллиона рублей. В основном речь идет о нарушениях бюджетного законодательства, правил бухучета и отчетности. Многие из них устраняются в ходе проверок.

Однако, отметила Изотова, есть и более серьезные нарушения — нецелевое использование бюджетных средств и неэффективные траты. Их доля составляет 10-20% от общего объема выявленных нарушений.

По словам и.о. главы Счетной палаты, в прошлом году в федеральный бюджет было возвращено свыше 20 млрд рублей.

Во время предыдущей проверки палата обнаружила нарушения на 1,6 трлн рублей, возбудила 93 административных дела и обеспечила возврат в бюджеты всех уровней 8,85 млрд рублей.

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