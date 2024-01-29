Политолог из России заявил, что хуситы обрушили европейский рынок овощей и фруктов

Европейский рынок овощей и фруктов стал жертвой продолжающегося кризиса в Красном море. Таким мнение в своем Telegram-канале поделился политолог Малек Дудаков.

В сообщении говорится, что скоропортящиеся товары должны быть доставлены как можно скорее, так как они не выдерживают дополнительных 15-20 дней транспортировки вокруг Африки вместо прохода через Суэц. Фермеры Италии, Испании и Греции пострадали больше всего. Экспорт итальянских яблок в Саудовскую Аравию на сумму в 400 миллионов долларов остановился, а торговля грушами и капустой была заморожена, так как они быстро портятся.

Теперь на европейском рынке будет избыток сельхозпродукции, что станет еще одной причиной для протестов фермеров, пишет Дудаков. Он также считает, что это станет дополнительным ударом по украинским лоббистам, так как им будет еще сложнее лоббировать доступ украинского зерна в Европу.

Кризис в Красном море также затрагивает доставку сырья и товаров из Азии и Ближнего Востока в Европу. Некоторые европейские компании, включая IKEA, уже начали испытывать дефицит товаров.

Крупные супермаркеты в Европе и Британии пока пытаются избежать ситуации с пустыми полками, но ситуация будет ухудшаться, если кризис продлится еще много месяцев, пишет политолог. По оценке специалиста, пока хуситы и Иран не готовы идти на уступки и договариваться по своим каналам с Джо Байденом, который уже превратился в «хромую утку».

Западной коалиции не хватает реальных сил, чтобы победить хуситов, а возможности Пентагона перегружены, подчеркнул Дудаков. «Британские корабли, направленные в регион, еле способны защищать себя. Авианосцы боятся посылать, так как моряков не хватает, а они постоянно ломаются», — пишет эксперт в своем канале.

Он считает, что в итоге этого кризиса стоимость перевозки грузов увеличилась, а мировая торговля пострадала.

28 января британский эсминец отразил очередную атаку беспилотника хуситов в Красном море.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.