Мужчину отправили под суд за то, что он заставлял тренироваться своего шестилетнего сына

В США судят мужчину, который заморил шестилетнего сына интенсивными тренировками, пишет NYP.

В марте 2021 года житель Нью-Джерси подверг своего сына изнурительной тренировке в фитнес-центре Atlantic Heights Clubhouse. Он поставил Кори на беговую дорожку и увеличивал скорость и угол наклона. Шестилетний Кори был вынужден выполнять все указания отца, но не справился с нагрузками и упал. На записи видно, что Грегор поднимает его и ставит обратно на ленту, но ребенок снова падает и продолжает бороться, пока его отец в конце концов не снижает скорость и не дает мальчику передохнуть.

Позже пострадавший рассказал педиатру, что отец заставлял его бегать на беговой дорожке, «потому что он был слишком толстым». А мать ребенка заявила, что заметила синяки на теле сына после его тренировки с отцом. Через две недели мальчика не стало, а его отец был впоследствии задержан и арестован.

Эксперты установили, что систематическое жестокое обращение со стороны отца вызвало у мальчика внутренние повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью. В суде отец отрицал, что в произошедшем виноваты устроенные им тренировки, и обвинил во всем пневмонию. Разбирательство продолжается.

Ранее в США вынесли приговор мачехе, которая морила голодом семилетнего мальчика и заставляла его пить мочу.