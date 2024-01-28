Власти Монголии сомневаются, что «Силу Сибири-2» начнут строить в 2024 году

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что сомневается в начале строительства газопровода «Сила Сибири-2» в 2024 году. Об этом он рассказал газете Financial Times.

По словам Оюун-Эрдэнэ, власти Монголии ожидают начала строительство газопровода в 2024 году, но России и Китаю необходимо изучить экономическую составляющую проекта, а также согласовать многие детали проекта.

«Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и оценки и работают над экономическими выгодами», — пояснил премьер-министр.

До этого вице-премьер Александр Новак в своей статье в журнале «Энергетическая политика» написал, что Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, Россия ускоренными темпами наращивает поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.