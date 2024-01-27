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Банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу системы SWIFT

Решетников: Банки Мьянмы стали подключаться к российскому аналогу SWIFT - СПФС

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Reuters

Банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу межбанковской системы SWIFT — системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявил министр экономразвития РФ Максим Решетников, сообщает ТАСС.

«Банки Мьянмы подключаются к российскому аналогу SWIFT — СПФС. Появилась возможность прямых расчетов через корсчета, без посредничества третьих стран», – сказал Решетников.

Он отметил, что данная мера позволит бизнесу свободно покупать и продавать продукцию. Для этого расширяется сеть корреспондентских счетов между странами, подчеркнул министр.

По его словам, прошел уже год с начала работы Торгового представительства России в Мьянме, в 2023 году начал работать совместный Деловой совет.

Решетников также подчеркнул, что представители Мьянмы регулярно посещают российские бизнес-делегации.

«Рассчитываем, что сотрудники таких структур будут и дальше помогать бизнесу выбирать перспективные направления для сотрудничества», – сказал министр.

В конце 2023 года Россия перестала вести расчеты в юанях через международную платежную систему SWIFT.

Ранее в ЦБ РФ рассказали сколько стран уже подключились к российскому аналогу SWIFT.

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