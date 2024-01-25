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«Нафтогаз Украины» подвергся атаке со стороны хакеров

Сайты и кол-центр «Нафтогаза Украины» временно не работают из-за кибератаки

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Сбой произошел в работе сайтов и кол-центра компании «Нафтогаз Украины», которая занимается добычей и переработкой нефти и природного газа. Причиной неполадок стала масштабная кибератака, сообщается в Telegram-канале компании.

Атаке подвергся один из центров обработки данных, который используют «Нафтогаз Украины» и ее подразделения. В связи с этим интернет-ресурсы компании и ее кол-центр временно не работают, говорится в заявлении.

«О сроках восстановления сервисов сообщим дополнительно», — добавили представители «Нафтогаза Украины».

20 января совладелец украинского «Монобанка» Олег Гороховский сообщил, что сетевая инфраструктура компании подверглась Ddos-атаке. В результате организация столкнулась с масштабным сбоем в работе своих сервисов, из-за которого было прекращено осуществление каких-либо транзакций.

Позже появилась информация об успешном отражении кибератаки на «Монобанк». Об этом рассказал сам Олег Гороховский, опубликовав соответствующее заявление в личном Telegram-канале.

Ранее хакеры атаковали крупнейшего оператора мобильной связи на Украине «Киевстар».

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