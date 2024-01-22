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В Великобритании резко выросло число предприятий на грани банкротства

FT: количество компаний в предбанкротном состоянии растет второй квартал подряд

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Carl Recine/Reuters

В начале 2024 года в Великобритании насчитывалось более 47 тысяч предприятий, находящихся в критическом финансовом положении. Об этом сообщает Financial Times cо ссылкой на данные консалтинговой компании Begbies Traynor.

Это на 25,9% больше по сравнению с предыдущим кварталом, cледует из данных компании. Такой рост связан с высокой инфляцией и процентными ставками, которые поднимают издержки и ослабляют потребительский спрос.

Отчет Red Flag Alert показал, что проблемы затронули все секторы экономики, особенно строительство, недвижимость и сервис. В 18 из 22 секторов наблюдался двузначный рост числа проблемных компаний.

В середине августа стало известно, что число обанкротившихся компаний в Евросоюзе во втором квартале 2023 года достигло абсолютного рекорда с начала сбора статистики в 2015 году. Данные Евростата свидетельствуют о росте на 8,4% по сравнению с первым кварталом текущего года во всех секторах экономики, особенно в сфере гостиничного бизнеса и общепита (рост на 23,9%).

Эксперты связали резкое увеличение банкротств с последствиями пандемии и санкционным давлением на экономику ЕС.

Ранее второй муниципалитет в Великобритании объявил себя банкротом.

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