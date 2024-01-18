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Молдавия впервые купит газ из США

Молдавия закупит партию сжиженного газа из США на следующей неделе

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Aurel Obreja/AP

Молдавия впервые закупит партию сжиженного газа из США на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министрв энергетики республики Виктора Парликова на местном телевидении.

По его словам, судно с американским СПГ уже прибыло в греческий порт Александруполис, и Молдавия станет одним из первых покупателей газа после его разгрузки.

Министр отметил, что цена на американский газ составит порядка 30 евро за 1 тыс. кубометров.

Ранее, в декабре 2023 года, Кишинев и Афины подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере поставок природного газа, в том числе сжиженного.

С ноября 2021 года Молдавия получает российский газ по контракту с «Газпромом». Однако с октября 2022 года объемы поставок сократились до 5,7 млн куб. м в сутки. С декабря прошлого года республика прекратила использование российского газа, направляя весь его объем в Приднестровье в обмен на электроэнергию.

До этого стало известно, что Молдавия планирует национализироватьhttp://www.gazeta.ru/business/news/2023/11/26/21789961.shtml месторождения нефти и газа.

Ранее молдавский оппозиционер сообщил о планах на поставку газа из Турции.

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