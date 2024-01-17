В Москве зафиксирован рекорд по числу сделок на вторичном рынке жилья

В Москве в 2023 году было заключено рекордное количество сделок на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росреестра по столице.

По данным ведомства, всего в прошлом году в Москве было оформлено около 175 тысяч сделок по покупке вторичного жилья. Это в 1,3 раза больше, чем в 2022 году.

«К августу число вторичных сделок в столице достигло максимума 2023 года — 17,5 тысячи договоров. Этот показатель держался на уровне 17 тысяч до октября», — рассказал изданию руководитель управления Росреестра Игорь Майданов.

При этом в ноябре и декабре наметилось снижение. В декабре в Москве было заключено 14,9 тысячи сделок на вторичке, что на 3,4% меньше ноябрьского показателя, но, по итогам года результат оказался рекордным.

До этого генеральный директор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев высказал мнение, что ажиотаж на рынке новостроек является временным явлением. Эксперт подчеркнул, что вокруг первичного рынка и льготной ипотеки сейчас происходит настоящее «шоу», создавая дополнительный напряженный интерес у россиян и стимулируя их к совершению сделок.

Директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев также отметил рост интереса к покупке жилья на первичном рынке в начале января по сравнению с прошлым годом.

Ранее в России спрогнозировали рост числа покупок загородных домов к марту.