В России заявили о переходе к новой экономике

В России заявили о переходе к созданию новой экономики Союзного государства(СГ) с Белоруссией. Об этом сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов в своем новогоднем обращении, передает ТАСС.

По его словам, в уходящем году произошла важная смена парадигмы развития интеграции двух стран. В 2023 году было реализовано 28 программ СГ, а к 2024 году запланировано уже 120 мероприятий.

В России отметили, что в ряде отраслей с Белоруссией создаются новые мировые стандарты. При этом главная цель интеграции остается прежней — повышение уровня жизни граждан.

По мнению Грызлова, Союзное государство сейчас переживает бум экономического сотрудничества после перехода от импортозамещения к общей экономике.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил о высоких макроэкономических показателях в России и Белоруссии к концу 2023 года, несмотря на санкционное давление со стороны стран Запада. Ожидается рост ВВП в России не менее 3,5%, в Белоруссии – 3,8%. Эксперты также отметили, что Россия легче переносит санкции благодаря «ловушке большой страны».

Ранее Лукашенко одобрил бюджет Союзного государства на 2024 год.