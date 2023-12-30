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Суд принял заявление о банкротстве Airbus в России

Суд Москвы принял заявление о банкротстве российского представительства Airbus

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Global Look Press

Арбитражный суд Москвы 27 декабря зарегистрировал заявление о признании банкротом ООО «Эйрбас Рус» (российское представительство Airbus). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на карточку суда.

В декабре российское представительство компании уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве из-за неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

22 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» завершила страховое урегулирование по 19 самолетам Airbus с ирландским лизингодателем AerCap и юридическими лицами под его управлением.

До этого сообщалось, что для разработки новых моделей пассажирских самолетов европейскому концерну Airbus может понадобиться государственная поддержка.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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