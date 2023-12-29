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Украина получит от Германии кредит на восстановление энергосектора

Украина получит от Германии кредит на €24 млн на восстановление энергосектора

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Global Look Press

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с банком KfW из Германии соглашение, предусматривающее предоставление Киеву €24 млн кредитных средств на восстановление энергетического сектора страны. Об этом говорится в Telegram-канале украинского Минфина.

«Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко подписал гарантийное соглашение... что позволит привлечь кредитное финансирование в рамках проекта с национальной энергетической компанией «Укрэнерго», — говорится в сообщении.

Кредитные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, включая разрушенные подстанции «Укрэнерго».

27 декабря сообщалось, что Евросоюз (ЕС) рассматривает план Б финансовой помощи Украине размером €20 млрд. Новый план предусматривает, что члены ЕС возьмут на себя обязательства перед бюджетом содружества, благодаря чему Еврокомиссия (ЕК) сможет занять €20 млрд для Киева. Подобную схему ЕС использовал в 2020 году, когда ЕК предоставила странам Европы кредит в размере €100 млрд для поддержки в условиях пандемии.

Ранее во Франции заявили о возможной ответственности европейцев за долги Киева.

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