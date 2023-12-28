Альфа-Банк свозил на Кольский полуостров партнеров малого бизнеса

В пятидневное путешествие на Кольский полуостров поехали 25 победителей конкурса Альфа-Банка «Альфа Порт без границ». Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации. Конкурс был проведен среди партнеров компании и заключался в привлечении новых клиентов, представляющих малый бизнес.

Во время поездки победители конкурса посмотрели деревню саами, отправились на морскую рыбалку с аквалангистами, посетили самую крайнюю точку полуострова — Териберку, куда добрались на вертолетах. Также катались на лыжах и сноуборде, ловили Северное сияние.

«Мы поддерживаем наших партнеров-предпринимателей не только лучшими предложениями, но и интересными активностями и возможностями. Мы запустили Фонд немалого бизнеса, организовали по всей стране мега-нетворкинг, Альфа-Конфу, и сотни других мероприятий. Мы благодарны нашим партнерам и клиентам за то, что выбирают нас», — сказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Он добавил, что конкурс, главным призом которого стала поездка за Северный полярный круг, прошел с большим успехом по всей стране и заверил, что в будущем году количество программ и конкурсов банка увеличится.