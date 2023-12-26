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Тайвань расширил ограничения против России и Белоруссии

Тайвань с 25 января расширит ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию

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Chiang Ying-ying/AP

Правительство Тайваня приняло решение расширить ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию с 25 января 2024 года. Об этом сообщило экономическое ведомство острова на своем официальном сайте.

«Новые 45 наименований товаров, подпадающих под действие классификации по ТН ВЭД, были добавлены в список экспортного контроля, который соответствует требованиям ЕС, США и других дружественных альянсов, они расширяют сферу действия ограничений экспортного контроля на экспорт в РФ и Белоруссию», — сказано в заявлении.

26 декабря стало известно, что Южная Корея внесет в ограничительный список еще 682 вида экспортных товаров для поставок в Россию и Белоруссию.

20 декабря американский телеканал NBC сообщил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань воссоединится с Китаем.

13 декабря официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин примет ответные меры против Соединенных Штатов, которые ввели санкции в отношении лиц и компаний из Китая из-за России.

Ранее в Китае выступили против односторонних санкций.

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