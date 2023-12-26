Китай отреагировал на санкции против проекта «Арктик СПГ-2»

Несмотря на введенные США санкции в отношении проекта «Арктик СПГ-2» Россия и Китай продолжат сотрудничество в этой сфере. Об этом со ссылкой на представителя МИД КНР Мао Нин сообщает РИА Новости.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, <…> Китай и Россия продолжат осуществлять нормальное торговое и экономическое сотрудничество, исходя из духа взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», — сказала Мао Нин, отвечая на вопрос об участии китайских компаний в «Арктик СПГ-2».

Проект «Арктик СПГ-2» на 60% принадлежит российскому «Новатеку», на 20% — китайским компаниям CNPC и CNOOC, на 10% французской корпорации TotalEnergies и на 10% японскому консорциуму Japan Arctic LNG.

25 декабря сообщалось, что иностранные партнеры из-за санкций США заморозили участие в проекте «Арктик СПГ-2».

22 декабря стало известно о планах Китая попросить США снять санкции против СПГ из России.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с проектом «Арктик СПГ».