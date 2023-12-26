Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай отреагировал на санкции против проекта «Арктик СПГ-2»

МИД КНР: Китай не свернет свое участие в «Арктик СПГ-2», несмотря на санкции США

close
100%
Павел Львов/РИА Новости

Несмотря на введенные США санкции в отношении проекта «Арктик СПГ-2» Россия и Китай продолжат сотрудничество в этой сфере. Об этом со ссылкой на представителя МИД КНР Мао Нин сообщает РИА Новости.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, <…> Китай и Россия продолжат осуществлять нормальное торговое и экономическое сотрудничество, исходя из духа взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», — сказала Мао Нин, отвечая на вопрос об участии китайских компаний в «Арктик СПГ-2».

Проект «Арктик СПГ-2» на 60% принадлежит российскому «Новатеку», на 20% — китайским компаниям CNPC и CNOOC, на 10% французской корпорации TotalEnergies и на 10% японскому консорциуму Japan Arctic LNG.

25 декабря сообщалось, что иностранные партнеры из-за санкций США заморозили участие в проекте «Арктик СПГ-2».

22 декабря стало известно о планах Китая попросить США снять санкции против СПГ из России.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с проектом «Арктик СПГ».

Все новости на тему:
Освоение Арктики
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами