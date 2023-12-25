В 2023 году треть россиян столкнулась с дефицитом лекарств и почти все — с подорожанием

В 2023 году треть россиян столкнулась с дефицитом лекарств и почти все (91%) — с подорожанием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования Института современных медиа.

Сообщается, что дефицит лекарств чаще всего выявляли россияне в возрасте от 25 до 45 лет, а рост цен — женщины. При этом региональных различий в статистике не наблюдалось.

Опрос населения проходил с 11 по 18 декабря 2023 года в интернете. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.​​

По данным Росздравнадзора, россияне обеспечены препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) на 9,4 месяца, при этом большую часть (70%) рынка лекарств в стране приходится на произведенные в РФ препараты.

«Отсутствие конкретного торгового наименования лекарственного препарата в конкретной аптеке не является признаком дефицита, гражданину должны быть предложены препараты других торговых наименований с тем же действующим веществом», — подчеркнули в Росздравнадзоре.

До этого сообщалось, что лекарства от ВИЧ могут предотвратить рассеянный склероз.

Ранее DailyMail написало, что аспирин снимает боли при раке не хуже опиоидов.