Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В 2023 году треть россиян столкнулась с дефицитом лекарств и почти все — с подорожанием

ТАСС: в 2023 году треть россиян столкнулась с дефицитом лекарств

close
100%
Shutterstock

В 2023 году треть россиян столкнулась с дефицитом лекарств и почти все (91%) — с подорожанием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования Института современных медиа.

Сообщается, что дефицит лекарств чаще всего выявляли россияне в возрасте от 25 до 45 лет, а рост цен — женщины. При этом региональных различий в статистике не наблюдалось.

Опрос населения проходил с 11 по 18 декабря 2023 года в интернете. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.​​

По данным Росздравнадзора, россияне обеспечены препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) на 9,4 месяца, при этом большую часть (70%) рынка лекарств в стране приходится на произведенные в РФ препараты.

«Отсутствие конкретного торгового наименования лекарственного препарата в конкретной аптеке не является признаком дефицита, гражданину должны быть предложены препараты других торговых наименований с тем же действующим веществом», — подчеркнули в Росздравнадзоре.

До этого сообщалось, что лекарства от ВИЧ могут предотвратить рассеянный склероз.

Ранее DailyMail написало, что аспирин снимает боли при раке не хуже опиоидов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами