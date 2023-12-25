В России подписали соглашение о свободной торговле с Ираном

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном на церемонии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что документ подписали председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Овечкук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади. Также свои подписи под ним поставили представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Соглашение придет на смену временным договоренностям, которые действовали с 2019 года.

До этого стало известно, что

страны ЕАЭС и Иран могут подписать соглашение о свободной торговле, что позволит многократно увеличить товарооборот между ними.

В результате стороны ожидают значительного роста поставок продовольственной и промышленной продукции, что должно привести к увеличению оборота втрое, до $18-20 млрд в течение пяти-семи лет.

Предполагается также, что снижение пошлин на компоненты поможет облегчить локализацию производств.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят пять стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.