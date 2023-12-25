Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РФ получила от сделки ОПЕК+ больше, чем потеряла из-за санкций

Глава РФПИ Дмитриев: сделка ОПЕК+ принесла России 30 трлн рублей

close
100%
Hasan Jamali/AP

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже принесла России 30 триллионов рублей дохода в бюджет. Об этом в интервью «Россия 24» заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, эта сумма больше, чем $300 млрд российских активов, замороженных на Западе после начала спецоперации на Украине.

«Это результат плотного доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими членами ОПЕК+», — отметил Дмитриев.

ОПЕК+ договорилась сократить добычу нефти в 2023 году на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с августом 2022-го. С 2024 года квоты будут снижены еще на 1,4 млн баррелей.

Кроме того, ряд стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно сокращают добычу на 1,66 млн баррелей. Эти меры продлят до конца 2024 года. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $300 млрд российских резервов. Это почти половина от их общего объема.

До этого Набиуллина рассказала о планах ЦБ в случае повышения цен на нефть.

Ранее аналитик назвал последствия выхода Анголы из ОПЕК для России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами