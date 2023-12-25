РФ получила от сделки ОПЕК+ больше, чем потеряла из-за санкций

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже принесла России 30 триллионов рублей дохода в бюджет. Об этом в интервью «Россия 24» заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, эта сумма больше, чем $300 млрд российских активов, замороженных на Западе после начала спецоперации на Украине.

«Это результат плотного доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими членами ОПЕК+», — отметил Дмитриев.

ОПЕК+ договорилась сократить добычу нефти в 2023 году на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с августом 2022-го. С 2024 года квоты будут снижены еще на 1,4 млн баррелей.

Кроме того, ряд стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно сокращают добычу на 1,66 млн баррелей. Эти меры продлят до конца 2024 года. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $300 млрд российских резервов. Это почти половина от их общего объема.

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