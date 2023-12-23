В ЦБ назвали риск переводов денег в недружественные страны

Если россияне переводят деньги в недружественную страну, они должны быть готовы к тому, что средства могут «зависнуть» на неопределенный срок. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова.

«Успешность операции по переводу зависит от того, как налажена работа между банком-отправителем и банком-получателем. Бывает, что банк просит представить документы, подтверждающие источник средств, и, если человек не сможет доказать, что деньги получены честным путем, операцию могут заблокировать», — отметила Демидова.

По ее словам, россияне сейчас могут перевести деньги за рубеж банковским переводом — по номеру мобильного телефона, номеру банковского счета, на карту или наличными. Другие способы — Система быстрых платежей, сервисы денежных переводов, открытие счета в иностранном банке (в том числе через посредников). Через СБП сейчас можно отправить деньги в четыре страны, уточнила Демидова.

«При поездке за рубеж лучше взять наличные. Карты «Мир» принимают в 10 странах и еще с двумя ведется работа, а карты UnionPay — в 181 стране. В одних странах картой «Мир» можно только оплачивать покупки, в других – снимать наличные. Лучше уточнять эти нюансы перед поездкой», — сказала эксперт.

В течение месяца россияне и нерезиденты из дружественных стран могут перевести из России на свой счет или другому человеку за рубеж не более $1 млн в месяц или эквивалентную сумму в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в течение месяца не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте. Действуют и ограничения на вывоз наличной валюты: один человек может вывезти не более $10 тыс. или эквивалент этой суммы в другой валюте. На деньги на банковских счетах это ограничение не распространяется, и остальное зависит от того, в какую страну человек решил поехать.

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