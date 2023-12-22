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Молдавия решила взять кредит на закупку газа

Молдавия возьмет кредит в размере €165 млн на закупку газа

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РИА «Новости»

Молдавия решила взять кредит в размере €165 млн на закупку газа. Соответствующее соглашение ратифицировал парламент республики, передает ТАСС.

Деньги Молдавии выделит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

«Депутаты ратифицировали соглашение о займе и получении гранта в рамках проекта «Энергетическая безопасность», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство Норвегии также планирует выделить на эти цели Молдавии грант в размере €34 млн.

17 декабря сообщалось, что молдавское правительство национализирует месторождения нефти и газа в селах на юге республики.

4 декабря министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявлял, что республика обладает достаточными запасами газа, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона до конца февраля 2024 года.

Ранее российский МИД обвинил Молдавию в невыполнении договоренностей по газу с 2021 года.

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