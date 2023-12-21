Президент России Владимир Путин разрешил продажу химического предприятия «Финндисп», которое принадлежит компании Dow Europe Holding B.V. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разрешить совершение сделок по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Финндисп», принадлежащих Дау Юроп Холдинг Б.В.», — говорится в заключении.

До этого сообщалось, что пивоваренная компания Carlsberg потребовала от РФ компенсации убытков за передачу «Балтики» под управление Росимущества и грозит обратиться в международный суд, если вопрос не будет решен за полгода. Ранее концерн обвинил российские власти в «краже» бизнеса и отобрал у «Балтики» лицензию на использование международных брендов. В Министерстве финансов обвинения отвергли и назвали внешнее управление ответом на санкции. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Carlsberg сам «все бросил в России по политическим причинам, прекратил работу и поставки, отказался от исполнения своих обязательств».

Ранее «Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России.