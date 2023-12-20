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«Транснефть» сократила экспорт и увеличила поставки на внутренний рынок

«Транснефть» меняет логистику поставок из-за выполнения Россией сделки ОПЕК+

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Алексей Бабушкин/РИА «Новости»

Экспорт нефти по системе «Транснефти» в 2023 году снизится на 4-5% в связи с выполнением Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава компании Николай Токарев.

«Мы свои обязательства выполняем, за счет этого происходит вот такое небольшое перераспределение объемов в пользу переработки на внутреннем рынке», — сказал он.

При этом поставки на внутренний рынок выросли на 4%, отметил он. В целом отгрузки «Транснефти» остались на уровне 2022 года, а экспорт нефтепродуктов увеличился на 13%.

До этого Токарев подчеркнул стабильность экспорта нефти в 2023 году, уточнив, что объемы поставок в Китай и Индию значительно возросли. Президент «Транснефти» отметил новые направления экспорта, включая Египет, Марокко, Мьянму и Пакистан.

Компания также активизировала работу железнодорожной станции «Грузовая», увеличив возможности перевалки в порту Козьмино. Он сообщил о строительстве нефтеперекачивающей станции «Ачинская» в Иркутской области, планируемой к запуску в первом полугодии 2024 года.

Ранее в России заявили, что Чехия и Словакия не смогут существовать без ее нефти.

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