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В 2023 году в России открыли десятки углеводородных месторождений

РИА Новости: за год в России открыто 30 новых нефтегазовых месторождений

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Charlie Riedel/AP

В 2023 году в России открыли 30 углеводородных месторождений, крупнейшие из которых расположены на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Прогнозируется увеличение запасов нефти на 470 млн тонн. Крупное месторождение — имени Р.У. Маганова — с запасами более восьми млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа обнаружили специалисты «Лукойла» на шельфе Каспийского моря. Среднее — имени В.П. Орлова — с 7,5 млн тонн нефти найдено «Газпром нефтью» в Оренбургской области. Кроме того, открыты и более мелкие месторождения.

По расчетам экспертов, за год углеводородные резервы страны пополнятся на 470 млн тонн нефти и 630 млрд кубометров газа. На этом фоне на геологоразведку было потрачено меньше, чем ожидалось: около 63 млрд рублей вместо планируемых 78,5 млрд.

20 декабря глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил об отсутствии проблем с обеспечением топлива в России.

Ранее на Западе рассказали, как Россия обходит потолок цен на нефть.

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