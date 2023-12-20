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Американский бизнесмен признался в передаче России авиационного оборудования

Минюст США сообщил, что американский бизнесмен передавал России авиаоборудование

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Stephen Hird/Reuters

Минюст США сообщил, что шестидесятилетний американец Кирилл Буяновский признал вину в нелегальных поставках в Россию авиационного оборудования, передает РИА Новости.

До этого помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод сообщал об аресте двух американцев, которые передавали авиационные технологий в Россию, не уточняя их имена.

По данным министерства, проживающий в штате Канзас Буяновский руководит компанией «KanRus Trading Company Inc». Сообщается, что мужчина признал вину в инкриминируемых деяниях. Он рассказал, что участвовал «в схеме по контрабанде... американского авиационного оборудования в Россию».

В минюсте сообщили, что бизнесмену грозит 25 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен в марте следующего года.

До этого депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут заявил, что оружие, которое Украина получает от союзников и партнеров, рано или поздно окажется и в США.

Виктор Бут известен тем, что в апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» и др.

Ранее советник президента Джо Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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