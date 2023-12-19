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Кабмин планирует отменить некоторые пошлины

Промышленные инструменты, зефир и лекарства выведут из-под курсовых пошлин

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Пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Промышленные инструменты, зефир и лекарства выведут из-под курсовых пошлин — к такому решению пришла правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Предполагается, что исключения вступят в силу во второй половине 2024 года — под них попадет высокотехнологическая продукция, а также товары, которые зависимы от импорта ключевых компонентов. Также под исключения попадут зефир, соевый белковый протеин и ряд других продуктов питания, а также промышленные инструменты в сфере бурения и прессования.

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства Лилия Щур-Труханович заявила, что такие меры будут применены для того, чтобы сохранить приемлемый уровень рентабельности компаний.

Перечень товаров сформировали после консультации с бизнесом представителей Минэкономики, Минпромторга и Минсельхоза.

До этого председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что многие российские компании после введения экспортных пошлин приостановили проекты, которые входят в соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Ранее сообщалось, что российских промышленников не устроил нынешний вид законопроекта о налоге на сверхприбыль.

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