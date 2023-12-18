Еврокомиссия выделит Финляндии деньги после ЧП с Balticconnector

Еврокомиссия приняла решение о выделении Финляндии €800 тысяч для покрытия расходов, связанных с повреждением газопровода Balticconnector. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.

«После повреждения газопровода Balticconnector Европейская комиссия приняла решение оказать экстренную финансовую поддержку Финляндии», — говорится в заявлении.

ЕК уточняет, что выделяемые €800 тысяч будут использованы для обеспечения безопасности в районе инцидента и расследования происшествия.

Balticconnector — проходящий по дну Балтийского моря трубопровод, соединяющий газовые сети Эстонии, Финляндии и Латвии.

8 октября его перекрыли из-за повреждения и утечки.

Впоследствии в Финляндии рассказали о причастности к ЧП китайского корабля: рядом с газопроводом на месте инцидента нашли якорь китайского судна Newnew Polar Bear, которое шло в Петербург.

Ранее власти Финляндии заявили, что надеются сотрудничать с Китаем при расследовании происшествия с Balticconnector.