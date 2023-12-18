Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия выделит Финляндии деньги после ЧП с Balticconnector

Еврокомиссия выплатит Финляндии €800 тыс. из-за повреждения Balticconnector

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия приняла решение о выделении Финляндии €800 тысяч для покрытия расходов, связанных с повреждением газопровода Balticconnector. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.

«После повреждения газопровода Balticconnector Европейская комиссия приняла решение оказать экстренную финансовую поддержку Финляндии», — говорится в заявлении.

ЕК уточняет, что выделяемые €800 тысяч будут использованы для обеспечения безопасности в районе инцидента и расследования происшествия.

Balticconnector — проходящий по дну Балтийского моря трубопровод, соединяющий газовые сети Эстонии, Финляндии и Латвии.

8 октября его перекрыли из-за повреждения и утечки.

Впоследствии в Финляндии рассказали о причастности к ЧП китайского корабля: рядом с газопроводом на месте инцидента нашли якорь китайского судна Newnew Polar Bear, которое шло в Петербург.

Ранее власти Финляндии заявили, что надеются сотрудничать с Китаем при расследовании происшествия с Balticconnector.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами