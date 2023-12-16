Венгрия предупредила Болгарию о наложении вето на вступление страны в Шенген

Болгарский премьер-министр Николай Денков заявил, что власти Венгрии предупредили его страну о наложении вето на вступление в Шенген в случае, если София не отменит повышенный налог за транзит российский газ через свою территорию. Его слова приводит европейский новостной сайт Euractiv.

«Венгрия направила официальное низкоуровневое сообщение, что, если мы не отменим плату за газ, они наложат вето на Шенген», — заявил премьер.

Согласно информации издания, решение по присоединению Болгарии к Шенгенской зоне может быть принято в скором времени, в связи с чем в Софии задумались об отмене закона о повышении транзитного тарифа на газ из РФ.

«Если этот закон будет отменен, то и мы, конечно, отменим наше решение о соответствующем вето», — цитирует телеканал Pannon RTV слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По его оценке, подобные действия Болгарии являются «скандальным и враждебным шагом», ставящим под угрозу транзит газа сразу в три страны: Северную Македонию, Сербию и Венгрию.

До этого в болгарском парламенте решили отложить введение повышенных тарифов за транзит российского газа ради вступления в Шенген.

Ранее в Сербии заявили, что Болгария пыталась остановить поставки газа РФ в Европу.