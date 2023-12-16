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В Сербии заявили, что Болгария пыталась остановить поставки газа РФ в Европу

«Србиягаз»: Болгария пыталась остановить поставки газа РФ в Европу

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Максим Блинов/РИА Новости

Гендиректор компании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что власти Болгарии с помощью акциза на транзит газа из России пытались остановить его поставки в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цель попытки ввести эти дополнительные сто долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого и тогда бы они сказали – транзит не оплачен, услуга не может быть оказана», — заявил он.

По его словам, цель введения акцизов была остановить поставки газа из РФ по «Турецкому потоку» и «Балканскому потоку» в ряд стран Европы.

До этого сообщалось, что цена российского газа, поставляемого в ЕС по «Турецкому потоку» через Болгарию, вырастет из-за решения Софии на 25% при изначальной стоимости порядка $400 за 1 тыс. кубометров голубого топлива. Это сделает его одинаковым по стоимости с дорогим сжиженным природным газом. Акциз на транзит российского газа в размере €10 евро в час Болгария ввела еще в октябре. Премьер страны Николай Денков заявлял, что это усилит конкуренцию на газовом рынке.

Ранее стало известно, что ЕC стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа.

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