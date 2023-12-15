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МТС протестировал технологию сверхскоростного домашнего интернета

В 2024 году москвичам станет доступен интернет скоростью до 10 Гбит/с

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Global Look Press

МТС сможет в 2024 году подключать к сверхбыстрому интернету квартиры в новых жилых комплексах. Об этом свидетельствуют результаты предкоммерческих тестов, которые проводились на узле связи в Москве, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы.

По словам технического директора МТС в московском регионе Владислава Медведева, ежегодно поток информации в рунете увеличивается в среднем на 20%. При этом 65-70% трафика приходится на видеостриминг и компьютерные игры.

«По нашим прогнозам, гигабитный домашний интернет станет необходимым минимумом уже в ближайшие два года, а скорости доступа до 10 Гбит/с с использованием технологии XGS-PON будут востребованы в ближайшие пять лет. Чтобы удовлетворять растущие запросы абонентов, МТС планирует со следующего года подключать к линии XGS-PON жилые комплексы Москвы. Для коммерциализации технологии мы ведем переговоры с застройщиками», — отметил он.

По его мнению, уже в следующем году технология XGS-PON позволит пользователям в Москве одновременно подключать большое количество устройств и сервисов, генерирующих большой объем трафика

«Это технологический прорыв, который через несколько лет придет в каждый современный дом», — добавил Медведев.

Как уточнили в МТС, для тестирования технологии XGS-PON компания установила на одном из узлов магистральной волоконно-оптической сети в Москве терминалы XGS-PON OLT (Optical Line Terminal), что позволило кратно повысить пропускную способность транспортного узла. На стороне абонента испытывались терминалы XGS PON ONT (Optical Network Terminal). Оборудование, подключенное к транспортной сети, продемонстрировало бесперебойную передачу данных на скорости до 10 Гбит/c в восходящем и нисходящем потоках.

Отмечается, что технология фиксированного интернета XGS-PON имеет скорость передачи данных до 10 Гбит/c для каждого абонента. Это в 10 раз выше, чем в сетях с использованием актуальной технологии – GPON. Также данная технология позволит подключать к оптической сети современные роутеры стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) с беспроводным соединением на скорости от 5 до 10 Гбит/с.

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