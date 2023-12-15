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В «Росатоме» опровергли данные о запрете поставок урана в США

«Росатом» опроверг информацию о запрете экспорта ядерного топлива в США

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Dmitry Lovetsky/AP

Компания «Техснабэкспорт» (международная торговая марка TENEX, входит в «Росатом») опровергла информацию о возможном прекращении поставок обогащенного урана в США. Об этом сообщается в пресс-релизе государственной корпорации, передает ТАСС.

Соответствующее заявление стало реакцией на статью Bloomberg, опубликованную 14 декабря. В материале отмечалось, что американское подразделение компании якобы направило своим клиентам предупреждение о возможном запрете экспорта ядерного топлива в США.

По данным агентства, Москва может пойти на такой шаг в случае принятия Вашингтоном закона о запрете импорта. Однако в «Росатоме» подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.

«Ни сам TENEX, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков. Мы всегда выполняли в полном объеме и в согласованные сроки свои контрактные обязательства и будем продолжать это делать впредь», — говорится в пресс-релизе.

Также представители государственной корпорации добавили, что «Техснабэкспорт» и другие предприятия «Росатома» дорожат доверием иностранных клиентов. Более того, они не приемлют спекуляции по поводу своих отношений с деловыми партнерами.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) допустили увеличение закупок российского ядерного топлива.

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