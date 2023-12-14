Лисовец предрек большой успех бренду Канье Уэста Yeezy с Гошей Рубчинским

Бренд репера Канье Уэста Yeezy с новым главным дизайнером Гошей Рубчинским ждет большой успех. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил стилист и телеведущий Владислав Лисовец. Он отметил, что решение основателя торговой марки его не удивило.

«Это для меня нисколько не удивительно еще потому, что я понимал, что рано или поздно мы и весь модный мир опять будем продолжать восхищаться творениями и идеями Гоши. На мой взгляд, это очень хорошая тенденция для России, потому что Гоша — один из самых талантливых и интересных российских дизайнеров», — подчеркнул Лисовец.

Он обратил внимание, что в последние годы бренд стал повторяться и не выдал ничего нового. Однако, по его словам, с приходом российского дизайнера марка вернет свои позиции.

Гоша Рубчинский — дизайнер и основатель одноименного бренда. С 2008 года представил несколько коллекций, участвовал в международных выставках, таких как Pitti Uomo. С Канье Уэстом модельер знаком лично, рэпер даже называл его другом в некоторых сообщениях. В 2018-м Рубчинский по просьбе музыканта сделал ему эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.

В 2022 году бренд Yeezy оказался в центре скандала, когда компания Adidas разорвала контракт с его владельцем из-за антисемитских высказываний Уэста. При этом у компании остались запасы обуви Yeezy, на распродаже которых она заработала более $437 млн в 2023 году.

Ранее Канье Уэста заметили с молодой женой в Дубае после слухов о разрыве.