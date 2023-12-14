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Производители предупредили о росте цен на шоколад

РБК: шоколад подорожает на 20% в 2024 году из-за роста цен на какао-бобы

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Depositphotos

Производители шоколадных изделий предупредили о подорожании продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что это может произойти из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки.

С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен у крупнейшего мирового производителя промышленного шоколада и какао-продуктов швейцарского Barry Callebaut составит 20%.

В ноябре генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что страны Евросоюза могут быть вынуждены продавать избыток кофейных зерен и какао-бобов из-за борьбы с вырубкой лесов, что приведет к снижению их цен. Он отметил, что законопроект, принятый в декабре 2022 года, о запрете экспорта и импорта продуктов, производство и сбыт которых способны вызвать обезлесивание, окажет влияние на стоимость кофе и какао на мировых рынках.

Ранее эксперт Глухов заявил, что кофе в России подорожал из-за ослабления рубля.

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