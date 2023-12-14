Российские золотые резервы превысили рекордные $150 млрд

Благодаря росту мировых цен золотые резервы России впервые превысили $150 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Центрального банка России, запасы золота в стране в ноябре увеличились на 2,2%, достигнув рекордной величины $151,9 млрд, что стало максимальным уровнем за всю современную историю.

Предыдущий максимум был достигнут в октябре. Тогда он составил $148,7 млрд.

Увеличение стоимости золотого запаса России было достигнуто за счет роста мировых цен на благородный металл. При этом реальный запас российского золота сократился в ноябре примерно на 16 тонн, составив 2 315 тонн.

Ранее сообщалось, что состоятельные россияне продолжают активно покупать золотые слитки в 2023 году, несмотря на рост цены за унцию драгметалла с начала года на 9,8%, до $2003,9.

До этого сообщалось, что Федеральная таможенная служба зафиксировала существенный рост вывоза золота физическими лицами за пределы России.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.