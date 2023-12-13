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ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть

ОПЕК оставила без изменений прогноз по росту спроса на нефть в 2023 и 2024 годах

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Depositphotos

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прежний прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году. Об этом сообщается на сайте организации.

По оценкам картеля, он составит 2,5 млн баррелей в сутки — до уровня 102,1 млн баррелей в среднесуточном выражении. Согласно прогнозу ОПЕК, основной прирост обеспечат страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Их совокупный спрос вырастет примерно на 2,4 млн баррелей в сутки, тогда как в странах ОЭСР — лишь на 70 тыс. баррелей.

В 2024 году ОПЕК также ожидает дальнейшего увеличения потребления нефти в мире на фоне устойчивого глобального экономического роста и восстановления Китая. Прогнозируемый прирост составит 2,2 млн баррелей в сутки, до 104,3 млн баррелей в среднем за сутки.

Основной рост потребления нефти будет обеспечен Китаем, странами Ближнего Востока, Индией, Латинской Америкой и государствами Азии, не входящими в ОЭСР. В странах же ОЭСР ожидаемый прирост невелик — всего 0,26 млн баррелей в сутки.

До этого экономист оценил перспективы России на фоне сокращения добычи нефти ОПЕК+.

Ранее аналитики Fitch пересмотрели прогнозы по ценам на нефть в пользу повышения.

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