Экономисты предрекли повышение ключевой ставки ЦБ до 16% 15 декабря

Центробанк РФ с большой долей вероятности повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых на заседании 15 декабря. Такой прогноз «Газете.Ru» дали финансовые аналитики и экономисты.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что прежде всего регулятор будет оценивать уровень инфляции при принятии решения о ставке, а темпы роста цен уже складываются выше прогноза ЦБ на конец года в 7-7,5%.

«Аналитики ожидают инфляцию в 7,6% на конец года, мы прогнозируем повышение темпов роста цен до 7,8%», — сказал Васильев.

Кроме того, усиливаются проинфляционные факторы, в том числе растет дефицит кадров, безработица обновила очередной исторический минимум, добавил он. Также повышаются инфляционные ожидания населения, сохраняются риски ослабления курса рубля, а темпы кредитования замедляются. Васильев уточнил, что рубль подешевел к доллару уже на 32% с начала года.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов добавил, что регулятор также будет рассматривать варианты увеличения ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 17% или ее сохранение на текущем уровне в 15%.

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Ранее финансист назвал курс доллара в случае повышения ключевой ставки до 17%.