Экономист рассказала, что будет с ценами на бензин и дизель в России в январе

В ближайшей перспективе цены на бензин и дизельное топливо в России будут расти в пределах темпов инфляции. Если брать ежемесячный показатель, то в январе 2024 года отпускные цены на топливо вырастут на 0,38%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

По ее словам, сейчас средняя розничная цена «92-го», «95-го» бензина и дизеля находится на уровне 50 рублей, 55 рублей и 62 рублей за один литр соответственно. Если брать темпы инфляции, исключая возникновение форс-мажорных обстоятельств, то в январе цены поднимутся максимум на 0,2-0,25 рубля соответсвенно. То есть до 50,25 рубля, 55,2 рубля и 62,25 рубля за литр АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.

«Динамика цен на нефть не будет показательна в отношении установления цен на бензин и дизельное топливо. Конечно, в структуре цен присутствует доля цены на нефть, но она составляет лишь 15-20%. Остальная часть — это акцизы, пошлины, налоги и затраты производителей. Отечественная нефтегазовая отрасль представлена в основном государственными компаниями, что изначально снижает конкурентную среду, но позволяет оперативно регулировать рынок», — пояснила Скрыль.

Она уточнила, что традиционно стоимость бензина и дизельного топлива является маркером для потребителей и производителей, на основе которого они делают выводы об уровне цен в стране.

«За последние пять лет стоимость одного литра бензина и дизельного топлива всегда росла. Причем рост цен происходит вне зависимости от того, как торгуется нефть на рынках. Даже в самые низкие пиковые значения котировок нефти, цены на бензин и дизельное топливо на российских АЗС показывали положительные темпы роста. Данная закономерность присуща всем странам, в том числе экспортерам нефти. В России рост цен на топливо происходит в рамках ежегодного уровня инфляции в стране», — сказала экономист.

Цены на бензин и дизель на бирже резко росли в 2023 году на фоне образовавшегося дисбаланса спроса и предложения. Для стабилизации цен на топливном рынке правительством были приняты ограничения на экспорт топлива за рубеж, повышена экспортная пошлина, сокращен демпферный механизм. Часть мер впоследствии была отменена.

Ранее правительство РФ рекомендовало увеличить предложение зимнего дизтоплива на бирже.