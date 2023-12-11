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В России согласуют баланс производства зимнего дизельного топлива до конца марта

Правительство РФ рекомендовало увеличить предложение зимнего дизтоплива на бирже

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Нефтяникам рекомендовали увеличить предложение зимнего дизельного топлива на биржевых торгах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.

«Вице-премьер поручил мониторить ситуацию с ценообразованием на топливо на заправках в проблемных регионах», — уточнили в сообщении.

Как подчеркнули в Минэнерго, совместно с нефтяными компаниями необходимо согласовать баланс производства зимнего дизельного топлива в стране на весь сезон спроса (до конца марта). Нефтяникам рекомендовано увеличить предложение зимнего дизеля на биржевых торгах.

11 декабря бензин на бирже подорожал впервые с конца ноября. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбмТСБ) цена бензина Аи-92 выросла на 0,8%, достигнув отметки в 41 964 руб. за тонну. Зимний дизель поднялся на 0,43%, достигнув отметки в 69 531 руб. за тонну.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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