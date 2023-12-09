Финансист спрогнозировал цены на нефть к концу года

Баррель нефти эталонной североморской марки Brent к концу этого года будет стоить $70-75. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он предположил, что цена барреля российской нефти сорта Urals при этом составит $57–63.

«Экономики крупнейших потребителей сырья уже давно испытывают проблемы, которые способны усугубиться в следующем году. Это испортит долгосрочные перспективы глобального сырьевого спроса. Поэтому нефтяные цены с октября 2023 года находятся под серьезным давлением и на этой неделе обновили полугодовой минимум — ниже $76 за баррель. Конечно, от него к концу года возможен коррекционный отскок, однако вряд ли он разовьется в более серьезное и продолжительное восходящее движение. Тем более, что не оправдались опасения по поводу разрастания арабо-израильского конфликта», — прокомментировал финансист.

Он уточнил, что дисконт нефти Urals к другим мировым сортам вряд ли существенно сократится. По мнению Бабина, не исключено даже увеличение скидки на российское топлива из-за стремления Запада усилить контроль над соблюдением ценового потолка в $60 за баррель и других антироссийских мер в сфере внешней торговли.

По словам эксперта, сокращение добычи нефти в рамках соглашения картеля ОПЕК+ компенсируется поставками из стран, не входящих в этот альянс. В то же время мировой спрос на топливо снижается. В частности, среднесуточный объем импорта нефти Китаем в прошлом месяце сократился к октябрю более чем на 10%, сказал Бабин.

Саудовская Аравия на этой неделе сообщила, что с января 2024 года впервые за семь месяцев снизит цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как решение ОПЕК+ добывать меньше нефти в 2024 году повлияет на деньги россиян.