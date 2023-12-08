Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США ограничили импорт еще трех китайских компаний из-за «принудительного труда»

Reuters: США ограничили импорт трех компаний КНР, использующих подневольный труд

close
100%
Global Look Press

Соединенные Штаты ограничили импорт еще трех китайских компаний из-за практики принудительного труда с участием уйгуров и других национальных меньшинств. Об этом сообщило агентство Reuters.

В числе компаний, чьи товары попали под запрет, крупнейший в КНР переработчик сельскохозяйственной продукции COFCO Sugar Holding.

Ввоз его продукции в США, а также товаров двух других фирм, будет ограничен в связи с тем, что американские власти охарактеризовали как «продолжающийся геноцид меньшинств в китайском регионе Синьцзян».

После добавления COFCO Sugar Holding, Sichuan Jingweida Technology Group и Anhui Xinya New Materials в санкционный перечень общее количество компаний в нем увеличится до 30.

По данным Министерства внутренней безопасности США, с июня 2022 года таможенная и пограничная службы США проверили более 6 тыс. грузов на сумму более $2 млрд после принятия «Закона об охране принудительного труда». Закон запрещает ввоз товаров зарегистрированных на бирже компаний, если они не докажут, что их продукция не была произведена с использованием принудительного труда.

До этого США ограничили поставки продукции для выпуска полупроводников 28 компаниям из КНР.

Ранее сообщалось, что власти США не будут сбывать Китаю продукцию, помогающую создавать ядерное оружие.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами