США ограничили импорт еще трех китайских компаний из-за «принудительного труда»

Соединенные Штаты ограничили импорт еще трех китайских компаний из-за практики принудительного труда с участием уйгуров и других национальных меньшинств. Об этом сообщило агентство Reuters.

В числе компаний, чьи товары попали под запрет, крупнейший в КНР переработчик сельскохозяйственной продукции COFCO Sugar Holding.

Ввоз его продукции в США, а также товаров двух других фирм, будет ограничен в связи с тем, что американские власти охарактеризовали как «продолжающийся геноцид меньшинств в китайском регионе Синьцзян».

После добавления COFCO Sugar Holding, Sichuan Jingweida Technology Group и Anhui Xinya New Materials в санкционный перечень общее количество компаний в нем увеличится до 30.

По данным Министерства внутренней безопасности США, с июня 2022 года таможенная и пограничная службы США проверили более 6 тыс. грузов на сумму более $2 млрд после принятия «Закона об охране принудительного труда». Закон запрещает ввоз товаров зарегистрированных на бирже компаний, если они не докажут, что их продукция не была произведена с использованием принудительного труда.

До этого США ограничили поставки продукции для выпуска полупроводников 28 компаниям из КНР.

Ранее сообщалось, что власти США не будут сбывать Китаю продукцию, помогающую создавать ядерное оружие.