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Ведяхин заявил о популярности отраслевых решений Сбера среди предпринимателей

Более 300 тысяч российских компаний используют отраслевые решения от Сбера

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Среди нефинансовых продуктов и сервисов Сбербанка для предпринимателей особой популярностью пользуются отраслевые решения. Об этом на прошедшем в среду Дне инвестора сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, их применяют уже более 300 тысяч компаний.

«Отраслевые решения – это удобные и настраиваемые сервисы для управления и развития бизнеса, включающие аналитику по отрасли, сравнение эффективности со схожим бизнесом, понимание портрета покупателя и многое другое. Клиентов с отраслевыми решениями у нас уже 310 тысяч», – рассказал он.

При этом первый зампред правления Сбера объяснил, как такие решения открывают новые возможности в первую очередь малому бизнесу. Он рассказал, что один из клиентов банка, собственник небольшого розничного бизнеса, был уверен, что порядка 60% его покупателей – постоянные. Однако, согласно анализу Сбера, реальный трафик предпринимателя фактически хуже в два раза хуже – 30-35%.

«Мы предложили клиенту запустить программу по повышению частотности трафика, чтобы стимулировать повторные покупки. В итоге всего за полгода клиент смог увеличить долю постоянных покупателей до 50% и за счет этого получил дополнительную выручку в размере 1 млн рублей в год», – добавил Ведяхин.

Ранее сообщалось, что благодаря медицинским сервисам Сбербанка 90 тысяч россиян вернули к норме артериальное давление. Как рассказал Ведяхин, всего активно следят за своим самочувствием с их помощью более 300 тысяч человек. Он подчеркнул, что здравоохранение является одним из важнейших направлений работы Сбера. По его словам, цифровизация этого направления позволяет значительно улучшить качество жизни человека.

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