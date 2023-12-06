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Стоимость нефти приблизилась к июльским минимумам

Цена фьючерсов на Brent опустилась ниже $75, контракты на WTI упали ниже $70

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Lucy Nicholson/Reuters

Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $75 впервые с 6 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Отмечается, что, по состоянию на 19:19 мск, стоимость февральских фьючерсов упала до $75,8 за баррель (–3,17%). При этом стоимость январских фьючерсов на WTI снизилась на 3?87% — до $69,52. В целом же мировые цены на нефть ускорили падение до 3%.

Издание Bloomberg связало падение стоимости фьючерсов на нефть с опасениями, что на рынке существует избыток предложения. По данным компаний, отслеживающих танкеры, экспорт американской нефти приближается к рекордным 6 млн баррелей в сутки.

Несмотря на решение ОПЕК+ о более глубоком сокращении добычи, трейдеры скептически оценивают готовность стран картеля следовать соглашению. Даже отчет минэнерго США о снижении запасов нефти на 4,63 млн баррелей не смог остановить падение, пишет агентство.

До этого Соединенные Штаты призвали страны, входящие в G7, ограничить возможности РФ по экспорту нефти.

Ранее в США рассказали о «дыре» в нефтяных санкциях против России.

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