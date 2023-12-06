Экономист назвал предел укрепления курсов доллара и евро

Пределом укрепления курса доллара в декабре станет уровень 93-95 рублей, евро —- 102-105 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

«Такие отметки будут обусловлены высоким спросом на валюту перед Новым годом и поездками за границу. В декабре классически доллар укрепляется. При этом рост выше этих уровней маловероятен. Доллар и евро до конца года будут торговаться в этих диапазонах. Это равновесный курс на данный момент с учетом сложившейся конъюнктуры», —- пояснил экономист.

Текущее ослабление курса рубля к доллару и евро Алиев объяснил спросом на них со стороны участников финансового рынка. По словам экономиста, инвесторы видят перепроданность доллара и выкупают его.

«Это подтверждают и действия Минфина РФ. Ведомство закладывало в бюджет доллар по 90 рублей Отсюда следует, что сильно просесть доллару не дадут», — сказал Алиев.

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На торгах Мосбиржи во вторник курс доллара вырос до 92,02 рублей, евро — до 99,59 рублей впервые с 13 ноября.

Ранее финансист сообщил, что повышенный спрос на валюту сейчас ослабляет курс рубля.