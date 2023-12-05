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Украина в 2023 году потратила на оборону и критические расходы $93 млрд

Шмыгаль: Украина в 2023 году потратила на оборону и критические расходы $93 млрд

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна в этом году потратила на оборону и другие критически важные расходы около $93 млрд. Об этом он сообщил в своих социальных сетях

«В этом году мы потратили 3,4 трлн гривен (около $93 млрд, — «Газета.Ru»). Прежде всего на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов», — заявил он.

По его словам, бюджетный дефицит составил более 1 трлн гривен ($27,3 млрд). Он отметил, что дефицит покрывается при поддержке партнеров Украины.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) уже предоставил Украине военную помощь на €27 млрд, однако страны политического объединения должны «сделать еще больше».

Перед этим Шмыгаль сообщил, что с начала 2023 года Украина получила от Европейского союза свыше €16,5 млрд помощи.

Ранее Европа выделила почти €200 млн на подготовку солдат ВСУ.

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