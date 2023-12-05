Правительство России утвердило список грузов северного завоза

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении перечня грузов северного завоза первой категории. Об этом сообщает правительство России.

«В перечень (…) вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания», — говорится в публикации.

Всего в списке около 160 наименований.

На закупку и доставку этих товаров в северные регионы региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты.

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