В Польше заявили о ввозе на Украину предметов роскоши под видом военных грузов

Польский перевозчик Цезарий Гринкевич заявил в беседе с РИА Новости, что польские водители, заблокировавшие украинскую границу, возмутились из-за ввоза люксовых яхт и автомобилей на Украину.

Гринкевич отметил, что любой может поехать на границу и увидеть, как в очереди в сторону Украины стоит большое количество автовозов, загруженных автомобилями.

«Не было бы никаких вопросов, если бы это были машины военного назначения или недорогие автомобили для простых украинцев. Однако мы постоянно видим автовозы, загруженные автомобилями класса «люкс», стоимость каждого из них лишь начинается от миллиона злотых (около $250 тысяч)», — рассказал перевозчик.

По словам Гринкевича, в числе отправляющихся через границу грузов наблюдаются такие модели, как Bentley, Rolls-Royce, Maserati и Lamborghini. Перевозку другого предмета роскоши — яхт — украинская сторона пыталась оправдать тем, что на самом деле это военные суда, необходимые Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако, по словам Гринкевича, оформлены они были именно как яхты.

3 декабря представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко заявил в эфире телеканала «Рада», что около 2,5 тыс. грузовиков ожидают возможности пересечь границу Украины с Польшей.

В начале ноября польские водители объявили о забастовке с перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу. Через КПП пропускают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.

Протестующие уверены, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри всего Европейского Союза, а не только между ЕС и Украиной.

Позже стало известно, что словацкие автомобильные перевозчики присоединились к протесту польских коллег.

Ранее сообщалось, что украинский экспорт через Польшу рухнул из-за протестов дальнобойщиков.