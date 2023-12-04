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Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с середины ноября

Мосбиржа: курс доллара впервые с 14 ноября поднялся выше 91 рубля

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Shutterstock

Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рублей впервые с 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

Уточняется, что по данным торгов на 17:02 мск, доллар рос на 0,68% — до 91,02 рубля. Через две минуты американская валюта ускорила рост и достигла уровня 91,05 рубля. (+0,7%).

Одновременно евро прибавлял 0,87% (98,8 рубля), юань — 0,94% (12,744 рубля).

В конце ноября в ЦБ констатировали увеличение валютных продаж. По словам директора департамента исследований и прогнозирования банка Александра Морозова, продажи валюты нефтяниками выросли на фоне повышения цен на нефть, хотя точную причину назвать сложно.

В начале декабря ЦБ установил официальный курс доллара на выходные. По сравнению с 1 декабря курс американской валюты повысился на 1,18 рублей. Также ЦБ поднял официальный курс евро — на 1,0299 рублей, до 97,9126 рублей.

Ранее индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с февраля 2022 года.

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