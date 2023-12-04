Экономист назвал факторы, влияющие на курс юаня

Китайский юань на минувшей неделе продемонстрировал рост курса на Московской бирже. Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко в беседе с РИАМО назвал факторы, которые оказывают позитивное влияние на валюту КНР.

По словам эксперта, поддержать юань могут усиленные меры по спасению китайской экономики от дефляции, стимулированию ее роста и остановке вывода капитала, которые продолжает принимать Пекин.

Тимошенко также отметил, что позитивным фоном являются данные отчета о росте с июля по октябрь валового внутреннего продукта (ВВП) в КНР на 4,9% в годовом исчислении, а также последние заявления главы Народного банка Китая об ожидании роста экономики страны на 5%.

Торговый диапазон юаня, по его словам, в ближайшие дни составит 12,50-12,75 рубля.

Глава китайского регулятора финансового рынка Ли Юньцзэ в интервью Xinhua заявлял, что страна должна усилить работу по предотвращению финансовых рисков. При этом подход не должен быть универсальным. Каждая провинция, по его словам, получит собственный план.

До этого власти КНР пообещали оптимизировать структуру долгов местных девелоперов для оздоровления экономики страны.

Ранее в Китае показали смартфон Meizu с кольцевой RGB-вспышкой.