В Кремле заявили, что российская экономика адаптировалась к условиям СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции (СВО).

«Наша экономика адапртировалась к условиям СВО и обеспечивает необходимый режим для продолжения (спецоперации. — «Газета.Ru»)», — отметил Песков.

До этого «Известия» со ссылкой на данные аналитического портала Федеральной налоговой службы (ФНС) писали, что за первые шесть месяцев 2023 года доходы российских компаний снизились вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Эксперты называют санкции причиной сокращения выручки. Кроме того, на показатели влияют сокращение потребительского спроса и снижение цен на энергоресурсы.

Центробанк РФ также призвал к повышению ставок льготной ипотеки до рыночного уровня. Об этом свидетельствует подготовленный регулятором обзор финансовой стабильности за второй и третий кварталы 2023 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.