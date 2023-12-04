В России сдвинули сроки готовности самолетов Ту-214

Сдачу первых самолетов Ту-214 перенесли на 2024 год, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники в авиапроме.

По данным издания, Казанский авиазавод — филиал «Туполева» (КАЗ) планировал построить и сдать три самолета до начала 2024 года. Источники уточняют, что пока почти готов один самолет, который начали создавать до начала военной операции на Украине.

В «Туполеве» также подтвердили информацию о том, что самолеты сдадут позже установленного срока.

«Во-первых, непросто разогнаться с учетом нашей пропускной способности — раньше КАЗ делал в среднем полтора Ту-214 в год. Во-вторых, ввиду уникальности схемы доведения ресурсов на масштабирование производства (деньги ФНБ и облигационный заем — порядка 84 млрд рублей — прим. ред.) формирование соответствующих правил потребовало ощутимо больше времени, нежели предполагалось изначально», — сообщил управляющий директор «Туполева» Вадим Королев.

По его словам, они выработали все необходимые меры для продолжения строительства, однако, сроки пришлось сдвинуть вправо. Он добавил, что один самолет находится уже в цехе окончательной сборки, остальные пока проходят стадию агрегатной сборки.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года. По словам российского премьера, в конструкции самолета не останется иностранных материалов и изделий. Он также отметил, что Ту-214 является одним из самых надежных типов воздушных судов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 собирается сократить полеты по ряду направлений.