В Москве бизнесмена задержали за стрельбу по охраннику гостиницы «Украина»

Предпринимателя из Москвы подозревают в стрельбе около гостиницы «Украина». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. По словам пострадавшего охранника, неизвестный на машине остановился около мужчины, опустил стекло и выстрелил ему в голову. Все это произошло после перепалки с неизвестными около гостиницы.

«Чудом пуля прошла мимо и лишь поцарапала голову охранника», – сообщается в публикации.

После стрельбы человек на машине скрылся. Пострадавшего госпитализировали, у него обнаружили рваную рану головы и оказали всю необходимую помощь.

Спустя несколько часов после инцидента подозреваемого задержали за езду в состоянии алкогольного опьянения. За рулем, по данным источника, он находился без прав.

В отделении во время досмотра у предпринимателя нашли ружье и три пакетика, в которых был порошок и вещество зеленого цвета.

Ранее в Омске молодой человек обстрелял школьников за то, что те бегали по крышам гаражей.